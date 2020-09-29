Кричащий антитренд: Хромченко назвала обувь, которую нужно срочно убрать из гардероба

У многих женщин до сих пор есть туфельки и сапоги из далеких 2000-х.

Многие российские женщины не спешат расставаться с вещами, которые им еще в пору и сохранились неплохо. Однако фэшн-эксперт Эвелина Хромченко убеждена – так быть не должно. Представительницы прекрасного пола, как считает соведущая Александра Васильева, обязаны выглядеть достойно и без сожаления прощаться с антитрендами. Один из них – обувь на высокой шпильке с внушительной платформой.

«У телезрительниц полным-полно этих платформ, которые остались у них в арсенале с 2000-х. Тогда это было дико модно! Еще бы, конечно! Разве женщина откажется сделать свои ноги длиннее, а себя стройнее, убрав пару килограммов благодаря единственной покупке!» — высказалась ведущая на «Модном приговоре».

Дамам, которые категорически не хотят расставаться с такой обувью, Хромченко посоветовала прятать ее под одеждой длины макси.