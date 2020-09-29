«Не очень красивые коленки»: Бузова позировала на шпильках и в мерцающем платье в пол

Ольга Бузова несколько лет назад называла свою фигуру идеальной. Однако позже девушка призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым едва не обратилась к пластическим хирургам, но передумала. Теперь артистка много работает над собой, чтобы хорошо выглядеть. После карантина она регулярно тренировалась, чтобы похудеть. А сейчас телеведущая едва находит свободное время, так как участвует в шоу «Ледниковый период».

Бузова все чаще выбирает женственные наряды. Она уже больше года встречает с блогером Давой. Многие считают, что рядом с ним девушка расцвела. Недавно телеведущая блеснула на юбилее Александра Овечкина в элегантном коротком черном платье. Теперь она заинтриговала фанатов видео, на котором позирует в вечернем луке. Ольга предстала в платье в пол по фигуре с разрезом от бедра. Она показала ноги, которые подчеркнула золотыми босоножками на шпильке.

«И снова в бой», — загадочно написала звезда.

Для портала Teleprogramma.pro оценил лук Бузовой стилист Руслан Громов.

«К сожалению я не имею возможность прокомментировать образ в целом. Ольга сильно ретуширует свои фотографии через всем известную программу на телефоне. Фотография не соответствует реальности, поэтому не могу прокомментировать макияж и укладку. Платье красивое, Ольге очень идет, если не брать в счет не очень красивые коленки, которые подчеркивает данное платье. Наши общие знакомые давно поговаривают, что коленки один из самых больших комплексов Бузовой. Я очень трепетно отношусь к обуви. На мой взгляд, босоножки к этому образу больше подошли бы в серебряном или темном цвете», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. Теперь он российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.