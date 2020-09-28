На стиле: Бородина отметилась в кафе в массивных сапогах Dior с круглым мысом и водолазке-тельняшке

Ксения Бородина пообедала в кафе, примерив динамичный городской лук. Ведущая «Дома-2» вслед за Ольгой Бузовой и Юлией Михалковой отдала предпочтение черным шортам из кожи с высокой талией, заправив в них водолазку-тельняшку.

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Кстати, о моде на полоску мы писали ранее. Тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов заметил, что этот принт практически никогда не выходит из моды, то и дело возвращаясь на мировые подиумы и в гардеробы стильных женщин.

Отметим, что Ксения Бородина не стала отказываться и от другого тренда – на маскулинную обувь с массивной подошвой. Сапоги Dior она, судя по всему, подобрала специально к рокерской косухе, которую сняла в заведении и повесила рядом.

Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» не раз обращала внимание женщин на этот вид курток. По мнению ведущей, его не должны бояться использовать в гардеробе даже дамы за 50 лет. По сути, косухи уже вошли в разряд классики.