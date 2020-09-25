С обувью промахнулась: Бородина облачилась в лимонные брюки-бананы и пудровые лоферы

Ксения Бородина не скрывает, что следит за модными тенденциями. При этом она не всегда носит то, что в тренде. Поклонники часто советуются с ней по поводу образов или новинок. Минувшим летом телеведущая стала одной их тех модниц, которые купили несколько пар трендовых мюль с квадратным мысом. Но теперь настала осень, поэтому на днях девушка пополнила гардероб не только дочек, но и свой.

Когда в Москве похолодало, Ксения похвасталась плюшевым пальто желтого цвета, которое, по ее мнению, очень актуально. А вот из повседневных нарядов девушка пока предпочитает носить платья и мини-юбки, так как это позволяет погода. Но очередной образ у телеведущей получился крайне ярким. Бородина облачилась в брюки-бананы лимонного цвета, бордовую рубашку с принтом и пудровые лоферы из замши. Массивный черный ремень и толстая цепочка на шее дополнили образ.

Поклонники восхитились осенним луком звезды. Многие отметили, что не рискнули бы сами выбрать такое сочетание цветов. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит дизайнер Сергей Никулин. Он нашел промах в образе Ксении, но в целом ее наряд эксперту понравился.

«Если честно, то несмотря на аксессуары от Дома Dior и лоферы Loro Piana, это такой кэжуал-образ и рассматривать его как тренд, сложно. Как носибельный повседневный тренд — это история со всеми такими деталями, которые сейчас в моде: это и массивные ожерелья в урбанистическом стиле, цепи — а заправленная рубашка в брюки — уже давний тренд. Брюки «бананы» — тоже история из 90-х, которая долго царит на подиумах и на улице. По цветовой гамме все прекрасно. По совмещению стилистик я бы не сказал, что все прекрасно. Слишком грубая аксессуарная часть по отношению к одежде. Хоть и присутствует эклектичность. Я бы наверное надел берцы под этот образ, мужские ботинки, а не замшевые лоферы, которые смягчают образ. Не хватает тестостерона. Обувь вылетает в данном комплекте для меня. В остальном все очень красиво, нарядно и носибельно», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».