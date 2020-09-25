Два осенних образа: Екатерина Волкова выбрала кожаную юбку и примерила жакет «с мужского плеча»

Артистка вышла на прогулку в двух разных нарядах.

Екатерина Волкова продемонстрировала два осенних аутфита. Для первого образа актриса выбрала кожаную юбку и светлый вязаный джемпер с жесткими плечами. На ногах Волковой — классические черные лодочки. Актриса дополнила стильный лук крупной золотой цепью на шее. Звезда «Ворониных сделала укладку и неброский макияж в коричневых тонах.

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Второй образ актрисы состоит из свободных брюк песочного цвета, джемпера с высоким горлом и массивным светлым ботинкам на шнуровке в тон. Волкова надела однобортный оверсайз-жакет «с мужского плеча», подчеркнув талию поясной сумкой.

Артистка спросила мнение аудитории, какой наряд им больше по душе. Многим подписчикам понравились оба аутфита актрисы:

«Вы во всех образах прекрасны», «Вот это красота!», «На всех фото великолепны, очень фотогеничны», «Очень стильно», «Оба обалденные».

Некоторые все же смогли сделать выбор:

«Безусловно первый вариант, очень элегантно смотрится», «Оба! Но первый круче!», — решили фанаты.

Поклонники остались в восторге от образов звезды. Для портала Teleprogramma.pro один из аутфитов оценил стилист Руслан Громов:

«Сразу видно, что над образом Волковой работал стилист: лук получился стильным, выдержанным, в нем нет никаких лишних деталей.

Главным акцентом является кожаная юбка, я советую обратить внимание на этот предмет гардероба: на базе такой юбки можно построить множество разных луков. Мне кажется, в гардеробе каждой женщине нашей страны должна быть кожаная юбка средней длины (в идеале — юбка-карандаш), и хорошая базовая водолазка. Образ можно дополнять исходя из погодных условий. Не могу не заметить, что в последнее время Волкова радует поклонников классными аутфитами, и как по мне, это претензия на список самых стильных женщин страны», — похвалил образы актрисы эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Руслан Громов, профессиональный стилист.

6 лет учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звёздами шоу-бизнеса.