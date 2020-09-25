В широкополой шляпе: 42-летняя Климова в васильковом пальто прогулялась по Москве

42-летняя Екатерина Климова не скрывает: всему неестественному она предпочитает натуральность. Поэтому вне съемочного процесса актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» крайне редко пользуется косметикой. Но не на этот раз. Отправляясь на прогулку по центру Москвы, экс-возлюбленная Гелы Месхи все-таки решилась нанести макияж. Так, актриса подчеркнула глаза тушью для ресниц и светлыми тенями пастельной палитры, а губы Климова подкрасила бледно-розовой помадой. Аутфит дополнила бежевая широкополая шляпка и вьющиеся кудри артистки.

На фоне Храма Христа Спасителя бывшая жена Гелы Месхи предстала в васильковом пальто. Екатерина решила утеплиться по погоде, сделав ставку на осенний гардероб. Напомним, что у актрисы есть четверо детей от трех бывших мужей. 18-летняя Елизавета Хорошилова поступила в МГУ, девочка мечтает стать журналистом. Сыновья Климовой — Матвей и Корней — учатся в Ломоносовской школе, их отцом стал Игорь Петренко. А от Гелы Месхи актриса родила дочку Беллу, ей четыре годика. Малышка увлекается танцами и посещает секцию плавания.