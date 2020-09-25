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В широкополой шляпе: 42-летняя Климова в васильковом пальто прогулялась по Москве

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала на фоне Храма Христа Спасителя.

В широкополой шляпе: 42-летняя Климова в васильковом пальто прогулялась по Москве
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя Екатерина Климова не скрывает: всему неестественному она предпочитает натуральность. Поэтому вне съемочного процесса актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» крайне редко пользуется косметикой. Но не на этот раз. Отправляясь на прогулку по центру Москвы, экс-возлюбленная Гелы Месхи все-таки решилась нанести макияж. Так, актриса подчеркнула глаза тушью для ресниц и светлыми тенями пастельной палитры, а губы Климова подкрасила бледно-розовой помадой. Аутфит дополнила бежевая широкополая шляпка и вьющиеся кудри артистки.

Актриса Екатерина Климова
Екатерина Климова прогулялась по Москве (Фото: Instagram.com/klimovagram)

На фоне Храма Христа Спасителя бывшая жена Гелы Месхи предстала в васильковом пальто. Екатерина решила утеплиться по погоде, сделав ставку на осенний гардероб. Напомним, что у актрисы есть четверо детей от трех бывших мужей. 18-летняя Елизавета Хорошилова поступила в МГУ, девочка мечтает стать журналистом. Сыновья Климовой — Матвей и Корней — учатся в Ломоносовской школе, их отцом стал Игорь Петренко. А от Гелы Месхи актриса родила дочку Беллу, ей четыре годика. Малышка увлекается танцами и посещает секцию плавания.

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Гела Месхидети звездЕкатерина Климоваестественная красотаЗвездные детиИгорь ПетренкоКрасота вне возрастаНовости google