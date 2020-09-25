Хромченко показала женскую кофточку, которая точно понравится мужчинам

Трикотажные кофточки невозможно увидеть ни на одном модном подиуме мира, однако женщины уже много лет носят этот вид одежды с немалым удовольствием. Кроме того, его, как оказалось, любят и мужчины. Это выяснилось на «Модном приговоре» Первого канала.

В вязаную кофточку с юбкой переодела гостью программы Ксению «народный стилист». Реакция на внешний вид женщины со стороны ее мужа Александра была очень яркой – он пришел в восторг!

Однако мнение членов «модного суда» была совсем иной. Надежда Бабкина, к примеру, назвала кофточку «бабкинской», заявив, что она бы такую никогда не надела. Комментарий Эвелины Хромченко удивил еще больше.