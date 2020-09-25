Хромченко показала женскую кофточку, которая точно понравится мужчинам

Трикотажные кофточки невозможно увидеть ни на одном модном подиуме мира, однако женщины уже много лет носят этот вид одежды с немалым удовольствием. Кроме того, его, как оказалось, любят и мужчины. Это выяснилось на «Модном приговоре» Первого канала.
В вязаную кофточку с юбкой переодела гостью программы Ксению «народный стилист». Реакция на внешний вид женщины со стороны ее мужа Александра была очень яркой – он пришел в восторг!
Однако мнение членов «модного суда» была совсем иной. Надежда Бабкина, к примеру, назвала кофточку «бабкинской», заявив, что она бы такую никогда не надела. Комментарий Эвелины Хромченко удивил еще больше.
«Я разрываюсь – хочется быть одновременно и умной, и красивой. В том смысле, что хочется быть модной и выглядеть красиво. А умной – значит нравиться мужчинам. Вот эта гадость почему-то страшно нравится мужчинам.
Есть даже итальянские дома, специализирующиеся на производстве этой дряни. Часто такие кофточки бывают специфических цветов в розовой гамме и отделаны мехом, перьями, розами какими-то кошмарными, жемчугом расшиты. Стоят дикие деньги.
И в них одеваются счастливые жены счастливых мужей. И мужья уверены, что у них страшно модные жены. Потому что они знают, сколько они за эту кофточку заплатили. И вот в этом смысле, знаете ли, против правды не попрешь – я не могу оставить в тайне эту кошмарную ситуацию. Это правда – такие кофточки нравятся мужчинам», — поведала ведущая шоу.