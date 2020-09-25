Модно, но опасно: Александр Васильев назвал одежду, которая полнит всех

Крупная клетка в этом сезоне по-прежнему актуальна, но она может сыграть злую шутку.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале назвали несколько главных трендов сезона. В их числе по-прежнему остается клетка. Правда стилисты на этот раз предложили поиграть с ней и посоветовали приобретать одежду с необычной клеткой: это могут быть миксы маленькой клетки с большой, клетки разнообразных очень ярких оттенков, контрастов.

А вот любительницам крупной клетки нужно быть очень осторожными, дело в том, что она может сыграть с фигурой злую шутку – сделать ее визуально больше. Это может произойти даже в том случае, если модница стройна от природы.

«Крупная клетка на светлом фоне всегда увеличивает фигуру и всегда полнит», — прокомментировал Александр Васильев.

Эвелина Хромченко согласилась с коллегой и нашла выход из ситуации. Женщинам и девушкам, которые обожают контрастную крупную клетку (особенно опасна темная на белом фоне), она посоветовала присмотреться к моделям оверсайз. В них дамы потеряются визуально и будут казаться «хрупкими воробьями».

К слову, одежда с «чужого плеча» все еще актуальна этой осенью и будущей зимой. Об этом ранее писали в Teleprogramma.pro.