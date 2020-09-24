«Брак надолго, но не навсегда»: экстрасенс о будущем Натальи Водяновой и Антуана Арно
Видео
От кого родила Саша Бортич и как без образования стала актрисой
Видео

Чарующий монохром: Юлия Михалкова показала, с чем можно носить обтягивающее платье

Актриса юмористической программы «Уральские пельмени» подобрала лук в одном цвете.

Чарующий монохром: Юлия Михалкова показала, с чем можно носить обтягивающее платье
Актриса шоу «Уральские пельмени» часто находится в долгих перелетах на гастролях. Фото: Instagram.com/mihalkova

Телеведущая Юлия Михалкова продемонстрировала светлый классический пиджак и приталенное платье на одной из последних столичных фотосессий. Свежие снимки девушка опубликовала в личном профиле.

Примечательно, что Юлия не в первый раз показывает модные луки своим поклонникам. Напомним, что актрису уже видели и в трендовом кожаном аутфите, и в блузке с рукавами-буфами. В качестве нового образа модница выбрала светлое платье-мини, поверх которого надела пиджак такого же цвета.

Стилист Руслан Громов специально для портала Teleprogramma.pro рассказал подробнее о новом аутфите телеведущей.

«Все предметы гардероба, которые мы можем наблюдать на Юлии, определенно, актуальны в этом сезоне», — похвалил имиджмейкер Михалкову.

Актриса Юлия Михалкова
Юлия Михалкова в монохромном аутфите в одном из центральных районов Москвы. Фото: Instagram.com/mihalkova

Однако у стилиста возникли сомнения насчет обуви артистки:

«У меня вызывают сомнения туфли-мюли. В этом луке они конфликтуют с основной гаммой. Были бы они светло-бежевые, белые или даже черные — образ был бы более целостным. Также создается впечатление, что платье на размер меньше, чем нужно», — добавил Громов.

Напомним, что в прошлом году Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени».

Справка Teleprogramma.pro: 

Стилист Тимур Громов
Руслан Громов / Фото: личный архив

Руслан Громов — профессиональный стилист. Руслан шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

Тэги

Звездный стильмода и стильмодный образМюлиОбтягивающее платьепиджакСтилист Руслан ГромовСтиль «Монохром»