Чарующий монохром: Юлия Михалкова показала, с чем можно носить обтягивающее платье

Телеведущая Юлия Михалкова продемонстрировала светлый классический пиджак и приталенное платье на одной из последних столичных фотосессий. Свежие снимки девушка опубликовала в личном профиле.

Примечательно, что Юлия не в первый раз показывает модные луки своим поклонникам. Напомним, что актрису уже видели и в трендовом кожаном аутфите, и в блузке с рукавами-буфами. В качестве нового образа модница выбрала светлое платье-мини, поверх которого надела пиджак такого же цвета.

Стилист Руслан Громов специально для портала Teleprogramma.pro рассказал подробнее о новом аутфите телеведущей.

«Все предметы гардероба, которые мы можем наблюдать на Юлии, определенно, актуальны в этом сезоне», — похвалил имиджмейкер Михалкову.

Однако у стилиста возникли сомнения насчет обуви артистки:

«У меня вызывают сомнения туфли-мюли. В этом луке они конфликтуют с основной гаммой. Были бы они светло-бежевые, белые или даже черные — образ был бы более целостным. Также создается впечатление, что платье на размер меньше, чем нужно», — добавил Громов.

Напомним, что в прошлом году Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени».

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Руслан шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.