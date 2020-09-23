Олеся Судзиловская отметилась на публике в белоснежном платье в пол от Игоря Гуляева

Олеся Судзиловская в свои 46 лет может дать фору даже юным актрисам. Она очень молодо выглядит и обладает точеной фигурой, чем восхищает поклонников. Этой осенью артистка приехала в Сочи на фестиваль «Кинотавр», который стал главным событием в мире кино после карантина. Девушки уже по традиции устроили настоящее модное дефиле на красной дорожке. Кристина Асмус блеснула в атласном платье, а Аглая Тарасова с мамой Ксенией Раппопорт выбрала брючные костюмы.

Судзиловская, которая успела понежиться на местном пляже, отдала предпочтение наряду молочного цвета, которое оттенило цвет ее кожи. Актриса предстала на официальной церемонии закрытия в белоснежном платье в пол с глубоким декольте и декором в виде перьев от Игоря Гуляева. Наряд, созданный другом и стилистом Аллы Пугачевой, звезда дополнила туфлями и круглым синим клатчем. Волосы Олеся завила в локоны, а также сделала макияж с акцентом на глаза.

«Благодарю продюсеров Александру и Валерию Роднянских и продюсера (и партнера по кино) Федора Бондарчука за приглашение и теплый прием! Спасибо лучшим в мире организаторам фестиваля», — написала в соцсети артистка.

Поклонники восхитились вечерним образом Судзиловской. Наряд покорил не только гостей мероприятия, но и фанатов девушки. «Шикарная», «Очень красивая и женственная», «Вы эталон женской красоты», «Ой не могу! Идеальная!!», «Нет слов!», «Королева», «Олеся, умопомрачительно красивая, сногсшибательная!», «Какой уровень», — прокомментировали пост подписчики.