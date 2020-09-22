Встреча с кумиром: Бузова вышла в свет в силуэтном платье и с челкой-шторкой, как у Королевой

Ольга Бузова привыкла следить за трендами и создавать их. Она неустанно работает, но не забывает про внешность. Во время карантина девушка рискнула подстричь каре, а также успевала активно заниматься спортом, чтобы подойти в отличной форме к участию в «Ледниковом периоде». А так как в личной жизни артистки царит гармония, то и ее наряды стали более женственным. Для возлюбленного Давида Манукяна она с радостью облачается в мини-юбки и платья.

В последние месяцы Ольга много тренируется на льду, чтобы блеснуть на шоу «Ледниковый период», но вечер вторника, 22 сентября, она освободила, чтобы выйти в свет. Певица посетила премьеру фильма «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Он является ее кумиром, поэтому девушка основательно подошла к выбору образа. Телеведущая облачилась в силуэтное мини-платье, туфли на шпильке. Даже над прической она «поколдовала». Бузова завязала локоны в высокий пучок, а из концов сделала челку-шторку. К такому приему недавно прибегла Наташа Королева. Также девушка оставила длинные пряди, обрамляющие лицо — такую стрижку называют «челка мамочки». Прошлой осенью ее сделала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Артистка не только пообщалась с журналистами, попозировала на ковровой дорожке, но и встретила Петрова. Актер признался, что тоже знаком с творчеством Ольги, чем обрадовал звезду. Они сделали селфи на память.

«Только что мы выяснили, что не только я являюсь поклонницей таланта Александра Петрова, но и он любитель моего творчества. Весь Новый год отдыхал с семьей и друзьями под песню „Мандаринка“», — похвасталась Бузова.

Поклонники восхитились луком девушки и одарили ее комплиментами. Многие посчитали, что Даве следует приревновать певицу к обаятельному артисту, хоть его сердце и не свободно. «Я Петрова даже не узнала», «С челкой похожа на Джей Ло», «Однозначно — под Лопес!», «Красивая ужасно», — стали комментировать пост подписчики. Оценили кадр и друзья звезды. «Вау», — написала певица Эрика Герцег. «Супер, Оля», — заверила Ирина Дубцова. «Wow! Очень круто, Оля», — присоединилась Белла Потемкина.