«Алла Борисовна неизменна»: 71-летняя Пугачева вышла в свет в мини-юбке и плюшевом пальто

Алла Пугачева недавно впервые отвела детей Лизу и Гарри в школу, а вскоре двойняшки отметили свое семилетие. Певица не скрывает, что именно ради наследников старается хорошо выглядеть. Поклонники восхищаются не только ее моложавому виду, но и стильным образам. На школьной линейке Примадонна не побоялась предстать в короткой белой юбке и бомбере. А вот в день рождения малышей она выбрала лаконичное черное платье, которое визуально ее стройнило.

Похоже, что хорошая осенняя погода оказала благотворное влияние на 71-летнюю Аллу Борисовну. Накануне, 20 сентября, она вышла в свет с Максимом Галкиным. Юморист запечатлел супругу у замка. Она красовалась в черной мини-юбке, рубашке в тон, красном плюшевом пальто оверсайз. Дополнили аутфит ботильоны на каблуке с красными носками и кожаная сумка. «Отхватил себе Жар-птицу!» — заявила она кокетливо.

Как оказалось, они направились в гости к Иде Достман. Пока певица обедала с подругой, Галкин общался с подрастающим сыном бизнесвумен. А поклонники снова стали обсуждать молодость Пугачевой. Ее образ сразил многих наповал. «Модная Алла», «Господи, она выглядит лучше, многих сорокалетних», «Я забыла как дышать! Аллочка Борисовна, это отпад всего!», «Прекрасна, как всегда», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин.

«Алла Борисовна неизменна! Короткая юбка — наше все! В целом, красный цвет актуален каждый сезон осень/зима. У Аллы Борисовны есть определенный стиль. Есть уместные вещи и неуместные вещи. Тут я даже не берусь обсуждать детально, так как Алла Борисовна любит короткие юбки и это неизбежно в ее образах. Мы это видели во время всей ее карьеры. Сколько бы она не получила критики по поводу длины, она неизменно носит короткое. За что ей отдельная похвала! Человек настолько верит в себя, что вызывает только восхищение. Если брать тренды, то помимо красного цвета, буклированная история добавляет уюта и тепла. Сочетание красного с черным — классика. Силуэт и фасон — оверсайз такого фасона бомбера — все в трендах. Она является иконой стиля для определенной категории людей, поэтому не может быть не в трендовых вещах! 10 из 10! Продолжайте нас также радовать всегда, везде и всюду», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».