Молодят: Хромченко рекомендовала женщинам присмотреться к сарафанам с корсетным верхом по фигуре

Эвелина Хромченко и Александр Васильев похвалили гостью студии «Модного приговора» Марину Гатальскую за сарафан, который она выбрала в их импровизированном «модном магазине». Он хоть и оказался выше колен вполне взрослой героини вовсе не казался на ней детским. Эксперты объяснили его феномен.

«Этот сарафан создан на базе платья-футляра, самого женственного, что может быть в моде золотого периода кутюра. В связи с этим обстоятельством, несмотря на то, что он выполнен из белого денима, несмотря на то, что он выглядит очень студенческим, у него нет контекста детскости. Он выглядит, как освежающая одежда для взрослой женщины», — сказала Хромченко.

Она рекомендовала участнице проекта носить его с туфлями на высоких каблуках, которые сделают сарафан нарядным.

Александр Васильев также сообщил, что история светлых сарафанов с металлическими пуговицами или заклепками на основе корсета началась в 80-е годы. В то время многие дизайнеры, включая Жана Поля Готье, обожали такой крой.