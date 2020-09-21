«Сапоги на квадратном каблуке»: на «Модном приговоре» назвали пять главных трендов осени

Некоторые из них пришли из прошлого, но слегка преобразились.

На Первом канале в эфире программы «Модный приговор» поведали о главных трендах этой осени. Фэш-секреты сезона в рубрике «Модные советы онлайн» раскрыл дизайнер одежды Игорь Чапурин.

Вновь стали актуальны оттенки кофе, которые то и дело возвращаются на подиумы. Эти тона удобны тем, что они комбинируются практически с любыми цветами и являются основой базового гардероба.

Другой тренд — объемные пальто. «Эпоха оверсайз не ушла», — заверил Чапурин. В моде также бахрома. «Это цитата из 70-х, это хиппи, это свобода, безрассудство», — сказал эксперт.

Четвертый тренд — клетка, которая редко выходит из моды, но этой осенью она необычайно многообразна.

«Она существует в разных комбинациях: маленькая мешается с большой, контрастные цвета в ней совмещаются в самых немыслимых вариантах», — раскрыл тонкости принта дизайнер.

И пятый тренд касается актуальной обуви. «Сапоги на небольшом квадратном каблуке очень активно входят в моду. Особенно с широким голенищем и гладкой кожей. Цвета могут быть любыми, но, как правило, в тренде – основные и базовые, которые не являются кричащими», — прокомментировал Чапурин.