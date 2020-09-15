Стиль во всем: Высоцкая представила топ образов, в которых блистала в Венеции

Юлия Высоцкая долго грустила в самоизоляции о том, что не может побывать в своей любимой Италии. Для нее и ее мужа Андрея Кончаловского это фактически родной дом, актриса не раз признавалась, что страна близка ей по духу. И даже блюда она предпочитает готовить в своих кулинарных проектах именно средиземноморские.

Поэтому, как только это стало возможным, звезда поспешила с супругом в эту солнечную страну. Здесь она отметила свое 47-летие, а позже приняла участие в работе 77-го Венецианского кинофестиваля. В конкурсной программе ее 83-летний возлюбленный представил фильм «Дорогие товарищи», в котором она сыграла главную роль. Лента в итоге получила специальный приз жюри.

В личном блоге артистка представила на коротком видео топ ярких образов, в которых она блистала в Венеции. В ее подборке оказалось силуэтное черное платье с открытой спиной (в нем она была на открытии фестиваля), блестящий наряд с его закрытия, белое летящее платье для прогулок, а также брючный костюм, в котором она позировала перед фотокорреспондентами мероприятия.