«Уродливая обувь – один из хитов»: Хромченко показала, как выглядят модные туфли

И объяснила, в чем их прелесть и где они будут кстати.

На Первом канале в эфире «Модного приговора» предстала уверенная в себе участница шоу Татьяна Якушкина.

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Девушку привел в зал телесуда ее друг Сергей Овчарук, который считает, что она выглядит неопрятно. А вот гостья программы — иного мнения, женщина убеждена: с ее внешним видом все отлично. Выбор же стилистов передачи Татьяна и вовсе подвергла определенной критике. В частности, ей не понравилась обувь на массивных каблуках, которую ей предложили, особенно белые туфли с узким мысом.

Любопытно, что Александр Васильев и Эвелина Хромченко поддержали даму в этом, посчитав, что ей могли предложить и более изящные экземпляры. Тем не менее ведущая смогла объяснить выбор фэшн-специалистов шоу.