«Уродливая обувь – один из хитов»: Хромченко показала, как выглядят модные туфли

На Первом канале в эфире «Модного приговора» предстала уверенная в себе участница шоу Татьяна Якушкина.
Девушку привел в зал телесуда ее друг Сергей Овчарук, который считает, что она выглядит неопрятно. А вот гостья программы — иного мнения, женщина убеждена: с ее внешним видом все отлично. Выбор же стилистов передачи Татьяна и вовсе подвергла определенной критике. В частности, ей не понравилась обувь на массивных каблуках, которую ей предложили, особенно белые туфли с узким мысом.
Любопытно, что Александр Васильев и Эвелина Хромченко поддержали даму в этом, посчитав, что ей могли предложить и более изящные экземпляры. Тем не менее ведущая смогла объяснить выбор фэшн-специалистов шоу.
«Этот обувной объект — просто уродливый. Но сегодня уродливая обувь — один из хитов. И чем она уродливее, тем она радостнее для носителей моды в социальных сетях. И этому есть объяснение. Это очень запоминающиеся вещи. На картинке в социальной сети вот такие туфли со здоровенным квадратным каблуком, как кусок сахара, будут заметными и запоминающимися. Но наша гостья не модница, которая ведет блог, а женщина, которая хочет чувствовать удобство. Так дайте ей эту удобную обувь!» — сказала Хромченко.