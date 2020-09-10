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Модный бизнес: дочь Маликова готовит новогодний сюрприз

Стефания доказывает, что дизайн одежды для нее из увлечения становится основным делом.

Модный бизнес: дочь Маликова готовит новогодний сюрприз
Стефания Маликова в платье собственного бренда. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Дочь музыканта Дмитрия Маликова не стала продолжать вокальную династию своей семьи. Девушка получает журналистское образование и вовсю занимается раскруткой личного бренда. Недавно Стефания опубликовала в Stories своего профиля снимки эскизов новой коллекции.

20-летняя студентка МГИМО сообщила подписчикам, что на следующей неделе ее команда запускает производство образов к новому году.

Девушка показала возможные варианты тканей для платьев и рассказала про силуэты предстоящих вещей:

«Хотели юбку в форме бокала, как на моей последней фотографии с папой? Скоро все будет».

Стефания Маликова
Дочь Маликова выпускает новую коллекцию
Стеша определилась с цветами и материалами коллекции. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Нужно отметить, что телеведущая программы «В теме Kids» на телеканале «Ю» отдала предпочтение перламутровым и золотистым оттенкам тканей. Что касается фасона, тут Маликова остановилась на форме «футляр».

Стефания Маликова представила эскизы своей коллекции
Так будет выглядеть будущее платье от Стефании Маликовой. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Напомним, что в мае этого года дочь Дмитрия Маликова основала личный бренд платьев DressByStesha. Девушка призналась, что идея создания собственного лейбла пришла ей во время самоизоляции.

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