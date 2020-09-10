Модный бизнес: дочь Маликова готовит новогодний сюрприз

Стефания доказывает, что дизайн одежды для нее из увлечения становится основным делом.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова не стала продолжать вокальную династию своей семьи. Девушка получает журналистское образование и вовсю занимается раскруткой личного бренда. Недавно Стефания опубликовала в Stories своего профиля снимки эскизов новой коллекции.

20-летняя студентка МГИМО сообщила подписчикам, что на следующей неделе ее команда запускает производство образов к новому году.

больше по теме Стеша Маликова в джинсах с высокой посадкой и песочном тренче пришла на учебу в МГИМО Дочка Дмитрия Маликова продемонстрировала удобный и стильный осенний лук в первый день учебы.

Девушка показала возможные варианты тканей для платьев и рассказала про силуэты предстоящих вещей:

«Хотели юбку в форме бокала, как на моей последней фотографии с папой? Скоро все будет». Стефания Маликова

Нужно отметить, что телеведущая программы «В теме Kids» на телеканале «Ю» отдала предпочтение перламутровым и золотистым оттенкам тканей. Что касается фасона, тут Маликова остановилась на форме «футляр».

Напомним, что в мае этого года дочь Дмитрия Маликова основала личный бренд платьев DressByStesha. Девушка призналась, что идея создания собственного лейбла пришла ей во время самоизоляции.