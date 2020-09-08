«Куколка!»: Рудковская в купальнике похвасталась бесконечными ногами

Продюсер, светская львица Яна Рудковская в свои 45 лет обладает безупречной фигурой, которой позавидуют многие модели. Знаменитая блондинка всячески старается подчеркнуть свои достоинства и выбирает соответствующие наряды.

На море, куда отправилась в первые дни осени Рудковская, она поспешила предстать перед фанатами во всей красе – облачившись в слитный купальник ярко-синего цвета и расположившись на яхте под нежными лучами солнца. При этом жена Евгения Плющенко подразнила поклонников кокетливой позой.

«Утомленная солнцем», — подписала кадр Рудковская.

Поклонники пришли в восторг от своей любимицы и поспешили воспеть ее красоту. Кто-то засомневался: как можно, родив двоих детей, сохранить столь безупречную фигуру. «Такие ноги красивые, вау», «Фигура — загляденье!!», «Фото просто шик», «Загар вау», «Куколка! Смотрю и любуюсь, так держать!», «Фотошоп что ли, ноги слишком длинные», «Какая божественная фигура», — пишут фолловеры.