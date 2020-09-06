Как выглядеть «стильно и дорого»: Лорак, Нетребко, Топурия и другие звезды выбрали льняные костюмы

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о самых трендовых нарядах этой осени на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

С наступлением осени всегда хочется продлить лето. Хотя бы в одежде. Если погода позволяет, то модницы носят легкие наряды, которые дополняют джемперами и косухами. Однако носить юбки уже становится рутиной, а типичные костюмы и джинсы кажутся чем-то обыденным. Неудивительно, что в моду вошли льняные костюмы, рубашки-платья. Фэшн-эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова рассказала для портала Teleprogramma.pro, как и когда в них уместно выбираться в свет.

«Универсальный и многогранный по своему дизайну лен можно носить множеством способов. Из этой ткани не первый сезон дизайнеры выполняют легкие летние костюмы, удобные брюки и модные макси-платья. Лен теперь допустимо интегрировать в образ по любому случаю, а не только тогда, когда вы собираетесь отправиться на пикник или пляж. Например, брючный костюм из льна можно в этом сезоне сочетать с грубыми, кожаными сандалами, и выглядеть при этом не только стильно, но и дорого. Вариантов, как носить лен — масса», — высказалась эксперт.

Звездные модницы

Одной из самых известных красавиц и модниц является Ани Лорак. Недавно певица отдохнула в Греции, где носила не только платья, но и костюмы из льна. В них девушке было комфортно. К тому же они подчеркивали достоинства ее фигуры.

«Очень приятный цвет костюма. Не стоило заправлять верх в шорты из-за резинки. Нравится, что рукава подвернуты, с кепкой выглядит по хулигански и для прогулки в отпуске вариант подходящий», — отметила Бжедугова.

К слову, певица также приобрела льняной сарафан. В теплую погоду ее тело буквально дышало.К тому же, образ она дополнила трендовыми босоножками с квадратным мысом.

Жена и помощница Евгения Петросяна обладает своеобразным чувством стиля. Татьяна Брухунова любит лаконичные и женственные образы. И она не смогла отказаться от льняного костюма в этом году, выбрав лимонный оттенок.

«Мне очень нравится! Костюм просто прекрасный. Цвет, длина штанин и блейзера, и укороченный рукав — все продумано. Татьяна подобрала отличную обувь, а сумка — абсолютно точное попадание! Единственное что — хочется заменить цвет ленты шляпы, с черного на цвет сандалий», — подметила эксперт.

Актриса Юлия Пересильд обычно не носит ультракороткие или вульгарные вещи. Она предпочитает всегда выглядеть достойно. На курорте ей приглянулся льняной костюм с шортами и топом. Пастельные тона подчеркнули нежность образа и ее природную красоту.

«Для того, чтобы в жару купаться на яхте — образ уместный. Конечно, есть свои минусы. Например, на шортах спереди очень мнется ткань и это видно не вооруженным взглядом. Если захотите после прогулки на яхте сходить в ресторан, вид уже будет не презентабельный. Можно было бы подобрать более плотную льняную ткань, но это изначально преподносится, как комплект. Широкие льняные брюки белого цвета на высокой талии смотрелись бы лучше», — заявила Анна.

Анна Нетребко тоже числится по разряду модниц. Поклонники обожают ее нетривиальные образы. Оперная дива во время одной из поездок тоже облачилась в льняной костюм молочного оттенка.

Алена Водонаева со временем изменила свой стиль. Порой ей нравится выглядеть эпатажно, но теперь девушка предпочитает более женственные и стильные образы. Она предпочла платье из льна зеленого оттенка с рукавами-фонариками.

«Женственное, симпатичное платье. Такой природный зеленый очень хорошо дополняет текстуру льняной ткани. Объемные рукава и вырез на платьях, топах и комбинезонах — это главный тренд этого лета, который будет еще актуален осенью. Алена очень правильно подобрала аксессуары. Красный сочетается с цветом платья очень лаконично. Все очень просто, от льна до классических лодочек, а выглядит при этом стильно и актуально», — поделилась эксперт.

Кети Топурия очень часто вдохновляет поклонников своими ультрамодными луками. Стройная певица заверяет, что не следит за трендами, но всегда попадает в них. На отдыхе она предстала в льняной рубашке цвета фуксия

«Льняная рубашка — незаменимая вещь в летнем гардеробе. Не важно, где вы проводите жаркие дни — на пляже или в городе. Исходя из фото могу предположить, что Кети на отдыхе, возможно, только что вернулась с моря. Поэтому приспущенная рубашка яркого цвета здесь уместна», — высказалась Бжедугова.

Не стоит забывать Леру Кудрявцеву, которая в 49 лет может дать фору даже моделям. Телеведущая ближе к осени тоже облачилась в льняной костюм, выбрав белый цвет, оттеняющий загар. Поклонники восхитились красотой блондинки.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.