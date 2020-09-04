«Гарик ваш кусает локти»: Асмус в сексуальной пижаме с гипюром блеснула фигурой

На одной из фан-страничек Кристины Асмус появилось чувственное фото актрисы в яркой сексуальной пижаме с гипюром. Примечательно, что ранее этот же снимок сама актриса публиковала в личном профиле. Бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова в очередной раз похвасталась стройной фигурой и бесконечными ногами. Знаменитости есть чем похвастаться, она выглядит просто восхитительно. Поклонники артистки не могут поверить, что у Кристины есть шестилетняя дочь. Ведь беременность и роды нисколько не отразились на ее фигуре и тонкой талии.

«Можно к вам в постельку?!», «Просто шикарная!!», «Ух, какая!! Провокация засчитана», «Слов нет, богиня», «Ни грамма лишнего веса, стройняшка», «Божественная», «Чаровница», «Кристи, вы супер!!», «Очаровашка», «Гарик ваш кусает локти», «Какая прекрасная была пара», «Скоро в невесты?! Сердце такой красавицы пустовать не должно», — отметили поклонники актрисы.

Ни для кого не секрет, что исполнительница главной роли фильма «Текст» выглядит моложе своих лет. Данная публикация в Instagram лишь подтверждает этот факт. Недавно актриса снялась в клипе Егора Крида Love is, представ в образе старшеклассницы. Кристина появилась на съемках в мини-юбке, демонстрируя фигуру без изъяна.

Напомним, что в свои 32 года Асмус не только построила головокружительную карьеру на ТВ, но и обзавелась своей семьей. От мужа-шоумена Кристина родила дочку Анастасию. Не так давно актриса сообщила о своем расставании с юмористом. При этом девушка дала понять, что не будет препятствовать Гарику видеться с их общей наследницей. В этом году дочка Кристины пошла в первый класс. Вот только самой актрисы на торжественной линейке не было. В школу наследницу отвел ее отец.