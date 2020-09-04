Гламурный вечер: Рудковская в Сочи посетила ужин Louis Vuitton в черном мини-платье с крылышками

Несмотря на то что сезон отпусков закончился, многие звезды продолжают отдыхать. Например, сестра Ольги Бузовой Анна улетела в Турцию с женихом. А звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич и актриса и телеведущая Анастасия Макеева отправились на Алтай.

Светская львица и продюсер Яна Рудковская тоже поспешила на отдых. Она отвела сына от Евгения Плющенко, семилетнего Сашу, в первый класс и отправилась с подругами в Сочи. Оттуда девушка делится с поклонниками всеми новостями. Она рассказала, что накануне побывала на ужине Louis Vuitton, который открыл новый бутик в курортном городе.

Для выхода в свет Рудковская облачилась в маленькое черное платье с объемными рукавами-крылышками на плечах. Благодаря длине мини инстадиве удалось подчеркнуть идеальные ножки, а облегающий силуэт акцентировал внимание на осиной талии звезды.

«Гламурный вечер», «2 яркие суперзвезды», «Очень красивые девушки! Ноги — огонь», «Сногсшибательна», «Ноги, конечно, идеальные, повезло», «Ноги, ноги, ноги», «Ноги от ушей», — пишут восторженно поклонники.

Кстати, подобное платье с крылышками на плечах, только красного цвета, выбрала Юлия Барановская. В нем она блистала на сцене вместе со старшим сыном от Андрея Аршавина на фестивале «Жара Kids».