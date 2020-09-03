«Пришел в восторг»: Чурикова в брюках-кюлотах и жакете оверсайз впечатлила дизайнера

Яна Чурикова уже около 20 лет в статусе ведущей на телевидении. Она вела шоу «Фабрика звезд», а также различные музыкальные премии. В 41 год медиа-менеджер может похвастаться моложавым видом. Ко всему прочему, она обладает уникальным чувством стиля. Яна любит носить короткую стрижку, а на сцене ее можно увидеть как в пышном женственном платье, так и в костюме мужского кроя. Поклонники не раз отмечали, что ее образы их вдохновляют.

Недавно Яна вернулась из отпуска, где на побережье Крыма позволяла себе весьма откровенные образы. А вот в Москве телеведущая вернулась к традиционным повседневным нарядам. На днях она проводила дочку Таисию в третий класс. А потом поделилась кадрами из уличной фотосессии, на которой позировала в трендовом аутфите. Чурикова предстала в брючном костюме цвета хаки. Жакет оверсайз сочетался с брюками-кюлотами, а черная блузка была подобрана в тон обуви и сумке.

«Немного позавидовала я ребеночку своему, который пошел в нормальную, не виртуальную школу. Потому что в офис мы до сих пор не вышли и мои деловые костюмы мне решительно некуда выгуливать», — пожаловалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Яна. Многие одарили ее комплиментами. «Последняя чистый Vogue», «Яна, вы прекрасны, выгуливайте одежду через фоточки в Инстаграм», «Модница», «Прям обложка журнала», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее лук дизайнер Сергей Никулин.

«Открыл фото и пришел в приятный восторг. Яна очень своеобразная дама, но с чувством вкуса у нее бывали промахи. Однако данный комплект прям потрясающий! Это костюм аля с мужского плеча, длинна брюк миди еще с 53 года стала классикой плюс эти туфли с перемычкой. Честно, потрясающе. Сочетание цвета волос с этим материалом и такими яркими черными акцентами в лице аксессуаров. Прям пять баллов! Молодец. Очень круто! Очень вкусно! Если брать тренды, то они учтены. Тут любимые 90-е — жакет с мужского плеча, чикаго-стайл», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».