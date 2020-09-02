«Удлиняют ноги»: Савельева в алом платье миди и лодочках восхитила имидж-стилиста

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова оценила женственный лук певицы. По ее словам, девушка прибегла к хитрости, чтобы визуально вытянуть силуэт.

Саша Савельева еще во времена участия в «Фабрике звезд» любила нежные платья и каблуки. Певица даже спустя годы почти не изменилась. Она живет в браке с Кириллом Сафоновым. Год назад артистка родила первенца — сына Леона. Девушка с легкостью вернулась в форму. Звезда не скрывает, что роды были сложными, но теперь она наслаждается материнством.

После беременности Саша предпочитала носить практичные вещи, которые к тому же, скрывали особенности ее фигуры. Для удобства она облачалась в толстовки и легинсы. Но потом певица вернулась к прежнему — женственному стилю. Она умело подчеркивает фигуру комбинезонами, юбками и платьями. Недавно артистка снялась в фотосессии, которую организовал ее муж. Для такого случая Савельева облачилась в алое платье миди с глубоким декольте. Наряд с акцентом на талии она дополнила нюдовыми туфлями-лодочками. Поп-дива распустила волосы и с помощью макияжа подчеркнул природную красоту. Поклонники восхитились аутфитом знаменитости.

«Красотка! И умница одновременно! Редкое сочетание», «Платье вам к лицу», «Алый цвет страсти», «Сама элегантность», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова оценила лук певицы.

«Прекрасная и романтичная Саша показывает нам абсолютно женственный и в то же время лаконичный образ. Основная ставка в этом луке сделана на цвет. Рубиной оттенок в роковом прочтении как нельзя лучше подходит для утонченной европейской внешности нашей героини. Естественно, что к этому коктейльному платью Саша подобрала лодочки в бежевом оттенке, которые визуально удлиняют ноги. Отмечу, что всегда, когда хочется сделать ставку на само платье, выбирается обувь максимальная близкая к тону кожу. Такой хитрый прием помогает вытянуть силуэт. Укладка легкая волна. Такие ниспадающие локоны подчеркивают женственности Саши. С рождением ребенка она стала чаще наряжаться в такие иногда откровенные, порой соблазнительные, но в любом случае, не лишенные женственности наряды», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.