«С ноткой изящества»: Пугачева с небрежной укладкой и в мерцающем джемпере покинула замок

Примадонна впервые за долгое время отправилась за пределы своих владений вместе с Максимом Галкиным. Артистка предстала в стильном образе, который оценила для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Алла Пугачева в этом году так и не поехала на море. После карантина певица и ее муж Максим Галкин стали принимать гостей в своем замке в деревне Грязь. Порой к ним приходили Валентин Юдашкин с женой Мариной, Ида Достман и другие известные персоны. А в августе артистка стала все чаще гулять с детьми в полях и своем саду. Каждый раз 71-летняя звезда представала в модных образах, подчеркивающих ее стройную фигуру.

А в последний день лета Пугачева неожиданно покинула замок. Она запечатлелась с Галкиным в своем Rolls-Royce. Если юморист был в футболке Polo, то его жена облачилась в мерцающий джемпер металлизированого оттенка на молнии. Наряд оверсайз визуально сделала фигуру артистки еще более хрупкой. Алла Борисовна, как всегда, сделала объемную прическу с небрежными локонами и неброский макияж с акцентом на глаза.

«Поехали», — написал Максим.

На пост сразу отреагировали многие их друзья и коллеги. «Мы соскучились», — заявил Игорь Николаев. «Красивые», — подметил Юсиф Эйвазов. «Красивущие! Хорошего дня!» — пожелал дизайнер Игорь Гуляев. Поклонники тоже одарили пару комплиментами. Многие поразились тому, как молодо выглядит Пугачева. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Озорная, веселая Алла Борисовна выглядит потрясающе! Свежий оттенок с мерцающим эффектом, который освежает ее образ, подсвечивает ее кожу и заставляет ее глаза светиться подстать невероятно красивому оттенку джемпера. К сожалению, видно только верх наряда. Укладка — небрежные локоны, которые являются неизменным атрибутом во всех ее образах. Чаще всего она делает небрежную укладку, которую мы и видим сейчас. Джемпера с металлизированным эффектом зашли в лето с осеннего сезона. Алла Борисовна, выбирая светлые оттенки, подчеркивает свой цветотип, а также свою женственность и романтичность. А искринки мерцания задают ее образу нотку изящества и игривости», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.