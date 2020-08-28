Повторила за Брухуновой: Бородина отправилась на шопинг за панамкой Dior

Телеведущая в первый день после возвращения из отпуска поспешила в бутик.

Ксения Бородина давно призналась, что она — настоящий шопоголик. Девушка обожает обновки и стремится пополнять гардероб при любой возможности. Она одной из первых, например, вписала в свой повседневный look тренд этого года — стеганые мюли Bottega Veneta, а также сумку со стежкой Intrecciato.

По возвращении из отпуска, который семья Бородиной провела в Крыму, телеведущая буквально в первый же день отправилась в бутик. Там инстадива присмотрела себе головной убор.

К слову, панаму назвала самым трендовым аксессуаром этого лета другая известная модница, жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Бородина засомневалась, какую модель ей выбрать — кепи или панамку, и даже попросила подписчиков в Instagram помочь ей определиться.

Мнения разделились, но с небольшим перевесом выиграл вариант 1 — панама. Какой именно выбрала Бородина, она пообещала показать позже. А вот то, что из магазина девушка вышла с большими покупками, она продемонстрировала в stories.

«Как остановить меня», — риторически подписала Бородина снимок.

К слову, у теледивы внушительная гардеробная, которую она засветила в микроблоге. Высокие шкафы, набитые одеждой и обувью, могут сделать счастливой любую модницу.