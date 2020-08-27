В стиле бохо-шик: Пелин Карахан в повязке с перьями и платье с воланами предстала на вечеринке у бассейна

35-летняя Пелин Карахан вместе с мужем побывала на тематической вечеринке у бассейна. Так, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала перед объективами фотокамеры в цветочном мини-платье с воланами и открытыми плечами. Примечательно, что партнерша Бурака Озчивита отдала предпочтение наряду длины мини с облегающим силуэтом. Таким образом Пелин сделала акцент на талии и щиколотках. Особое внимание актриса уделила аксессуарам: подобрав украшение в стиле бохо-шик. Так, свою прическу возлюбленная Бедри Гюнтая украсила повязкой с перьями, бисером и декоративными жемчужинами.

В одном из своих интервью Пелин рассказала о том, почему она согласилась выйти замуж за Бедри Гюнтая. По словам актрисы, с первых дней знакомства возлюбленный окружил ее заботой. Она всегда чувствовала его поддержку. Для Карахан жених стал своего рода надежным тылом, опорой от всех невзгод. При этом девушка с юмором отнеслась к словам Бедри, когда на первом свидании он на полном серьезе заявил ей, что она точно станет его женой. Такая самоуверенность актрису из «Великолепного века» немного удивила. Однако когда Гюнтай сделал ей предложение руки и сердца — она сразу же ответила согласием. Пара воспитывает двоих детей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.