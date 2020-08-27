«Простовато»: стилист посоветовал не косить Ольге Бузовой под «малолетних тиктокеров»

Певица и дизайнер делится стильными образами каждый день. Кажется, еще ни разу Бузова не надела блузку или платье второй раз. Одежду Ольга подбирает самостоятельно. Судя по stories звезды, своими модными луками она довольна. Новым образом певица снова поделилась в социальной сети.

Бузова рассказала, что проводила «инвентаризацию». Красавица захотела отдать часть гардероба тем, кто в этом нуждается. Кое-что она решила оставить себе.

«Каблучки временно остаются для свиданий и шоу», — призналась певица.

В stories девушка позировала в черном облегающем платье. Напомним, Ольга Бузова участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Каждый день звезда тренируется на льду вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьем. Именно поэтому на ногах у красавицы не изящные шпильки, а удобные ботинки.

«Ноги должны отдыхать», — заявила Ольга.

Пока подписчики отсылают реакции на образ Бузовой в директ, стилист Руслан Громов оценил новый лук певцы профессионально.

«Платье на Бузовой, на мой взгляд, простовато, такие варианты можно встретить в дешевых масс-маркетах за 600₽. Обувь так же не подходит под это платье. Оля — девушка яркая, красивая, и, как поговаривают, весьма состоятельная, может себе позволить более интересные аутфиты. Я не большой фанат Бузовой, тем более она заблокировала меня пару лет назад, но время от времени смотрю на ее образы из общей ленты в «Инстаграме». В большинстве случаях мне ее образы нравятся, хотя периодически она может натянуть на себя лук а-ля «развратная школьница». К 35 годам, на мой взгляд, было бы логично воздержаться от подобных образов и не косить под малолетних «тиктокеров», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист. 6 лет он посвятил школе искусств, а также закончил несколько учебных заведений по стилистике. Сегодня Руслан является fashion-колумнистом, фотопродюсером и стилистом. Громов собирал образы многим звездам шоу-бизнеса.

Пока Ольга Бузова работает, ее возлюбленный, 27-летний бизнесмен, блогер и начинающий рэпер Dava, делится с подписчиками своими переживаниями. На днях звезда признался, что «устал от суеты». Блогер захотел поехать на природу с друзьями и любимой девушкой. Остается надеяться, что возлюбленная разделит желание Давида и найдет окошко в своем плотном графике.