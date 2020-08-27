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«Все по моде»: 38-летняя Водянова в белом платье-рубашке с поясом предстала на отдыхе

Многодетная мама и модель впечатлила женственным луком дизайнера Сергея Никулина. Модный эксперт отметил, что девушка смогла выгодно расставить акценты.

«Все по моде»: 38-летняя Водянова в белом платье-рубашке с поясом предстала на отдыхе
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова этим летом хотела сыграть долгожданную свадьбу с Антуаном Арно. Влюбленные вместе уже 9 лет, но лишь год назад миллиардер сделал предложение руки и сердца своей избраннице, причем на русском языке. Но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести. Модель мечтает, чтобы это радостное событие обязательно случилось летом, поэтому будет ждать следующего года.

А эти летние месяцы пара провела во Франции. Они живут в Париже, но решили изучить другие интересные места в этой стране и даже добрались до Сен-Тропе. Там Водянова купалась с детьми, загорала и ходила в походы. А так как она обладает обаянием и точеной фигурой, то ловко подчеркивала красоту изящными луками. На одном из фото с отдыха Наталья позировала в белом  платье-рубашке свободного кроя, которое дополнила поясом. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Бежевые балетки сочетались с солнечными очками и поясом по цвету. Водянова сидела со своим другом на скамейке, который, к слову, выглядел колоритно в изумрудном халате и шляпе. Для портала Teleprogramma.pro оценил лук модели дизайнер Сергей Никулин. 

Фото: instagram.com/natasupernova/

«Этот человек является иконой стиля, девушка работала с величайшими домами мод. Если что-то на Наталье одето, то это не просто так. Африканская тема и тема сафари, я их объединю. Они являются трендом уходящего лета и чуть-чуть зацепляют сезон осень-зима, пусть и более сдержанно. Экостиль — мультитренд в индустрии моды, так как тема острая и востребованная. У Натальи все продумано, все по стилю, все по моде», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в  МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».

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