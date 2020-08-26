«Ее личный гардероб огромен»: Васильев прокомментировал стиль 71-летней Пугачевой

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев дал полезный совет примадонне отечественной эстрады, прокомментировав ее любовь к нарядам длины мини. Так, искусствовед заверил, что отношения с Максимом Галкиным как нельзя лучше сказались на внешности Аллы Пугачевой. Она заметно постройнела, стала одеваться в более молодежном стиле. По этой причине, как говорит историк моды, он не видит ничего «криминального» в том, что 71-летняя певица появляется на публике в мини-шортах. При такой фигуре, как считает соведущий Эвелины Хромченко, это вполне допустимо.

При этом историк моды посоветовал Алле Борисовне избегать визуального «перерезания» фигуры. Васильев уверен, что певице стоит избавиться от всех константных ярких поясов в своем гардеробе, или хотя бы не носить эти ремни в сочетание со светлой одеждой.

Ведущий программы «Модный приговор» подметил, что пышные прически Примадонны — ее фирменный стиль еще со времен молодости. Такие укладки, по словам искусствоведа, ей стопроцентно идут. Васильев также напомнил, что Алле Борисовне нравятся платья-туники и балахоны.

«Я думаю, что ее личный гардероб огромен, много вещей ей дарили и знаменитые российские кутюрье: Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев. В последнее время, насколько я знаю, за ее образами следит дизайнер Алишер. Она по-прежнему любит позитивные, яркие тона и сочетания белого, черного, красного и желтого», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Такой модный оттенок лимонного, как считает искусствовед, Примадонне очень идет. Васильев подметил, что в летнем сезоне желтый по-особенному актуален.