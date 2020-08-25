Акцент на ножки: невестка Орбакайте вышла на прогулку в велосипедках и жакете оверсайз

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков давно стал взрослым. Он жил в Нью-Йорке, но несколько лет назад вернулся на родину. Более того, обаятельный рыжеволосый парень женился на девушке по имени Алена Краснова. Они были соседями по даче, а потом между молодыми людьми вспыхнули чувства. К слову, влюбленные и теперь часто проводят время в особняке у реки Истра, но в основном живут в столичной квартире, которую внуку подарила Алла Пугачева.

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Поклонники восхищаются красотой невестки Орбакайте. Девушка работает моделью, поэтому разбирается в трендах. Ко всему прочему, она любит шопиться. На новых фото, которыми она поделилась в соцсети, Алена предстала в модных не первый сезон велосипедках, которые сочетала с пиджаком оверсайз и массивными ботинками на шнуровке. Тонкий кожаный пояс и небольшая сумка дополнили монохромный лук.

«Когда увиделись просто поужинать, и наткнулись на прикольную локацию, почти как в Нью-Йорке», — отметила Краснова.

К слову, снимки сделала ее подруга и фотограф Анастасия Фед. Девушки часто придумывают необычные съемки в самых разных местах: от городских улиц до полей. Поклонники были очарованы стильным образом Алены. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит девушки имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ модный и стильный. Предстоящая осень возвращает пальму первенства black total look. Даже Dolce & Gabbana выпустили сезонную осенне-зимнюю коллекцию — 2020/21 в черном. Мужской стиль в женской моде — это уже классика. А поскольку в моде объемы, то пиджак в мужском стиле, как бы с мужского плеча, не сдает своих позиций. Сделанный акцент на талии с помощью ремня добавил в образ женственности и контраста, т.к. столкнулись женственность и маскулинность в «одном флаконе», что добавило шарма. Грубая мужская обувь на шнуровке поддержали объем пиджака (в данном случае именно пиджак, а не жакет), а велосипедки добавили сексуальности, обтянув ножки. Весь образ сложносочиненный, на кажущуюся простоту в свете модной тенденции — совмещать в себе одежду разных стилей, в данном случае: классика (пиджак), спорт (велосипедки) и военизированная обувь, производная от армейских берцов. Легкая небрежность в прическе сейчас в тренде и поддерживает динамику всего образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.