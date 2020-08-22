По стопам Бородиной: Нонна Гришаева подчеркнула стройную фигуру костюмом в пижамном стиле

Нонна Гришаева уже 14 лет счастлива со своим вторым мужем Александром Нестеровым. Пара любит вместе путешествовать. Недавно они отдохнули в Сочи, где и отпраздновали 49-летие артистки. У них подрастает 13-летний сын Илья, а от прошлых отношений у звезды мюзиклов есть дочка Анастасия. Девушка уже стала совсем взрослой, но часто видится с матерью. Несколько дней назад актриса приехала в Одессу, свой родной город.

В соцсети Нонна с радостью публикует фото с отдыха. Она знает каждую улочку города. актриса уже успела похвастаться урожаем яблок, увидеть молодых оленей и покататься на яхте. В городе сейчас жарко, поэтому она облачается в легкие, но женственные наряды. Для вечернего променада на пляже Гришаева выбрала брючный костюм в пижамном стиле. Наряд небесно-голубого цвета с цветочным принтом дополнили серебристые сандалии. Образ подчеркнул фигуру звезды.

Примечательно, что уже не первый год костюмы-пижамы в моде. Недавно на отдыхе в похожем наряде предстала Ксения Бородина. Телеведущая признавалась, что ее муж к таким трендам относится с иронией. А теперь поклонники восхитились красотой Гришаевой.

«Какая душевная и теплая эмоция от кадра, Нонна вы очаровательны», «Как вы чертовски хороши», «Как мило, когда челка у вас не прямая и коротко подстриженная», «Очаровательная пижама», «Такой же костюмчик хочется», «Нонна Валентиновна! Восхитительная!», «Шикарная женщина! Стройная такая» — прокомментировали пост подписчики.