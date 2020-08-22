Красота в простоте: Алла Пугачева в джинсах-дудочках и объемном джемпере вышла в сад

Алла Пугачева не частый гость на светских раутах, но этим летом она успела побывать на вечеринке, а также в гостях у своих друзей. Двери своего замка она тоже открыла для близких. Недавно у нее побывали Валентин и Марина Юдашкины. Супруга модельера продемонстрировала монохромный лук с розовыми джинсами. Примадонна в этом сезоне тоже не раз отдавала предпочтение этому предмету гардероба.

Для прогулки в поле Алла Борисовна облачилась в шорты из денима. Она предпочитает подчеркивать стройные ноги, а вот верх делать более объемным. Днем она выбирает светлые тона, в вечером темные. Так накануне звездная семья устроила семейный вечер в саду. Максим Галкин, двойняшки Лиза и Гарри, а также Примадонна отправились подрезать ветки у деревьев. Юморист снял короткий репортаж, запечатлев в деле свою жену.

На этот раз артистка предстала в джинсах-дудочках и джемпере оверсайз серо-черного цвета. Оголила звезда лишь тонкие щиколотки, надев лоферы. Волосы Примадонны были выпрямлены. Такую прическу она носит очень редко, предпочитая завивать локоны.

«Не мешайте нам», — обратилась певица к мужу.

Лиза Галкина предстала в брюках с лампасами и майке с бахромой, а ее брат в шортах и футболке. Сначала девочка помогала маме, а потом ушла за калитку, заявив, что хочет помечтать. Поклонники восхитились крохой, а также стильным образом ее мама.

«Аааххаа, Лизочек, мечтательница наша любимая! Детки так выросли!» — написала Хибла Герзмава. «Лиза — уже готовая актриса», «Алла Борисовна такая стильная даже дома», «Ой, Алла в джинсах, модница», «Так бы все ухаживали за садом», «Пугачева радует глаза», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее образы Пугачевой с джинсами оценила эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише. По словам девушки, воздушные и легкие туники — фишка певицы и особенность ее стиля.