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Французская романтика: Водянова в юбке плиссе и вязаном топе поцеловала Антуана Арно

Модель поделилась кадрами с побережья Сан-Тропе, где отдыхает с семьей и друзьями.

Французская романтика: Водянова в юбке плиссе и вязаном топе поцеловала Антуана Арно
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова с юных лет стала покорять мировые подиумы и в итоге стала топ-моделью. Теперь она не только одна из первых красавиц, но и невеста Антуана Арно. Французский бизнесмен является сыном одного из самых богатых людей в мире Бернарда Арно, президента компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. За девять лет совместной жизни модель подарила избраннику двух сыновей. От первого брака у девушки есть еще трое наследников, которых предпринимать любит не меньше родных.

В 2020 году пара хотела сыграть долгожданную свадьбу в Париже, где они живут. Но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Летние дни семья проводит, путешествуя по Франции. Они уже изучили неизведанные тропы, поплавали на яхте и теперь отдыхают на побережье в Сан-Тропе. На днях Наталья показала фигуру в янтарном купальнике и прошлась по магазинам с дочкой Невой. А теперь модель сначала устроила фотосессию с коллегой Марией-Карлой Босконе, а потом поделилась романтичным фото с женихом.

После купания в море с детьми, Водянова облачилась в полосатый вязаный топ Mia Mia, а также легкую юбку-плиссе цвета фуксия. Девушка распустила волосы и поцеловала Арно. Бизнесмен нежно обнимал свою невесту. Поклонники восхитились идиллией, которая царит в семье модели. Многим не терпится увидеть их свадьбу, которая должна стать одним из главных событий. Пока точную дату влюбленные не озвучили.

фото: instagram.com/natasupernova/

Поклонники одарили комплиментами многодетную маму. Ее яркий пляжный образ сразил их. «Наталья, вы неотразимы и светитесь как всегда», «Как подросток, юная и свежа», «Как Арно вас обнимает», «Любовь сквозь года», «Самая красивая пара», — кадры пользователи Сети.

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