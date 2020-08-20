Французская романтика: Водянова в юбке плиссе и вязаном топе поцеловала Антуана Арно

Наталья Водянова с юных лет стала покорять мировые подиумы и в итоге стала топ-моделью. Теперь она не только одна из первых красавиц, но и невеста Антуана Арно. Французский бизнесмен является сыном одного из самых богатых людей в мире Бернарда Арно, президента компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. За девять лет совместной жизни модель подарила избраннику двух сыновей. От первого брака у девушки есть еще трое наследников, которых предпринимать любит не меньше родных.

В 2020 году пара хотела сыграть долгожданную свадьбу в Париже, где они живут. Но торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Летние дни семья проводит, путешествуя по Франции. Они уже изучили неизведанные тропы, поплавали на яхте и теперь отдыхают на побережье в Сан-Тропе. На днях Наталья показала фигуру в янтарном купальнике и прошлась по магазинам с дочкой Невой. А теперь модель сначала устроила фотосессию с коллегой Марией-Карлой Босконе, а потом поделилась романтичным фото с женихом.

После купания в море с детьми, Водянова облачилась в полосатый вязаный топ Mia Mia, а также легкую юбку-плиссе цвета фуксия. Девушка распустила волосы и поцеловала Арно. Бизнесмен нежно обнимал свою невесту. Поклонники восхитились идиллией, которая царит в семье модели. Многим не терпится увидеть их свадьбу, которая должна стать одним из главных событий. Пока точную дату влюбленные не озвучили.

Поклонники одарили комплиментами многодетную маму. Ее яркий пляжный образ сразил их. «Наталья, вы неотразимы и светитесь как всегда», «Как подросток, юная и свежа», «Как Арно вас обнимает», «Любовь сквозь года», «Самая красивая пара», — кадры пользователи Сети.