Повторила образ Бородиной: Ольга Бузова предстала на съемках в алом костюме и белых лодочках

Ольга Бузова всегда находится в гуще событий и следит за трендами. Даже во время карантина девушка не переставала работать. Поклонники также заметили, что с появлением возлюбленного Давы, телеведущая преобразилась. Ее фигура стала более привлекательной, а наряды более женственными. 34-летняя звезда любит хорошо выглядеть. В последнее время она часто отдает предпочтения кокетливым прическам-рожкам и молодежным образам.

Однако на очередных съемках, куда Ольга примчалась после тренировки на льду, так как скоро станет участницей нового сезона шоу «Ледниковый период», она предстала в классическом и элегантном луке. Телеведущая облачилась в алый брючный костюм, который разбавила шелковой белой блузкой и туфлями-лодочками в тон. Бузова сделала легкие ломаные локоны и неброский макияж с акцентом на глаза.

«Ну что? Я готова! Вот она я. Давно я не делала такие ломаные локоны. Мне кажется очень даже.. у нас сейчас съемочка для любимого, родного канала ТНТ. Костюмчик от Ниночки Жирковой, очень крутой. Алый пиджак, белая блузка, белые туфельки! Все побежала», — поделилась девушка.

Поклонники восхитились образ Ольги. Некоторые отметили, что красный цвет любит Ксения Бородина. К тому же она чаще всего появляется на работе в костюмах. Год назад она тоже блистала в алом брючном наряде и лодочках. Фанаты сошлись во мнении, что коллегам, обладающим стройными фигурами, идут наряды такого фасона.