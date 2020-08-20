«Очень модно»: Виктория Боня облачилась с подругой в одинаковые наряды для прогулки

Телеведущая недавно провела время в Москве, где увиделась с блогером Хашба Маницей.

Виктория Боня ведет светскую жизнь. После ухода с проекта «Дом-2» она стала встречаться с французским бизнесменом Алексом Смерфитом, которому родила дочку Анджелину. Так как мужчина не грезил о большой семье, пара распалась. Однако телеведущая поддерживает с ним дружеские отношения и живет в Монако, где ее наследница может часто видеться с отцом. Девушка не скрывает, что имеет хороший достаток.

Недавно Боня на 10 дней прилетела в Москву. Она успела принять участие в ряде фотосессий и увидеться с друзьями. Провела время девушка и со своей подругой Маницей Хашба. Они общаются уже несколько лет и даже запускали совместный проект, в рамках которого брали интервью у известных спортсменов. В соцсети Маница поделилась новыми фото. На них подруги предстали в одинаковых нарядах. Они облачились в шифоновые блузки с узорами и белые юбки с высокой талией. Нюдовые босоножки завершали образы.

«Вам нравится, когда подружки одеваются одинаково? Помню, в школьные годы это было очень модно. Мы с Викторией решили вернуть эту добрую традицию. Девочки, давайте вместе с нами», — написала блогер.

Поклонники восхитились идеей. Многие оценили наряды подруг и их красоту. «Какие вы красивые, просто вау», «Девочки красавицы. Безупречные и такие счастливы», «Обе нереальные красотки», «Любуемся вами», «Какие ножки», «Девчонки, короткие юбчонки, ножки от ушей, реснички до бровей», «Как сестры», — прокомментировали пост подписчики.