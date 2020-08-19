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Современная леди: Виктория Боня в белоснежном костюме Chanel предстала на частном самолете

Светская львица недавно 10 дней провела в России. На новых фото она позировала в элегантном наряде.

Современная леди: Виктория Боня в белоснежном костюме Chanel предстала на частном самолете
Виктория Боня. фото: instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». О своей жизни до проекта она рассказывает редко. Однако девушка не скрывает, что выросла в простой семье и сама добилась успеха. После романа с французским бизнесменом Алексом Смерфитом она живет в Монако. Светская львица воспитывает дочку Анджелину, а также поддерживает дружеские отношения с экс-избранником. Недавно она призналась, что на 50 тысяч бы прожила с трудом. Более того, звезда мечтает заработать миллиард евро.

Боня не скрывает, что у нее хороший достаток. Очень часто ей предлагают съемки за границей. Недавно она прилетела на 10 дней в Москву. Так как авиасообщения еще налажены не со всеми странами из-за пандемии коронавируса, звезды тратят миллионы на полеты на частных самолетах. Так поступила и Виктория. Накануне она поделилась кадрами, на которых предстала на частном воздушном борту. Для поездки девушка выбрала стильный белоснежный костюм Chanel. Удобный наряд она дополнила футболкой и солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились безупречным образом Бони. Многие отметили, что она выглядит роскошно. «Ну нельзя быть красивой такой!», «Ох губы», «Красиво все», «Крутой костюм», «Какая вы стильная», «Белый цвет подходит аристократкам», «Отлично выглядишь, Викуля», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно светская львица приобрела трендовые босоножки с квадратным мысом Bottega Veneta, которые стоят 800 евро.

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