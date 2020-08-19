В модных тенденциях: Навка в «рваных» джинсах-бойфрендах дополнила лук белоснежным жакетом

45-летняя Татьяна Навка вслед за экс-солисткой группы «Блестящие» Верой Брежневой отдала предпочтение актуальным джинсам-бойфрендам. Еще имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что этот фасон брюк окажется на пике моды в сезоне весна/лето 2020 года. Эта модель, в отличие от зауженных джинс, поможет скрыть особенности фигуры, заметно омолодив образ.

На прогулку олимпийская чемпионка в танцах на льду отправилась в кроссовках на шнуровке, простой футболке, поверх которой она накинула белоснежный жакет. Летний аутфит фигуристки дополнили «рваные» джинсы-бойфренды с подворотами и аппликацией из бисера.

Стоит отметить, что возлюбленная Дмитрия Пескова удостаивалась комплимента и от историка моды Александра Васильева. Так, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что фигуристка всегда ослепительно выглядит на красных ковровых дорожках. Она знает толк в моде и отдает предпочтение исключительно тем вещам, которые наилучшим образом подчеркивают ее фигуру. В гардеробе знаменитости есть, как базовая повседневная одежда на каждый день, так и дизайнерские дорогие наряды, подходящие для светских раутов, вечеринок и различных презентаций.

Напомним, что у Татьяны Навки есть двое дочерей. Старшую наследницу — Сашу она родила от тренера Александра Жулина, младшую — от Дмитрия Пескова. В свои пять лет Надя учит сразу три иностранных языка: английский, французский — как дети Аллы Пугачевой двойняшки Гарри и Лиза, и китайский — как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон.