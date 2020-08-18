Водянова в рубашке оверсайз и маске от Ульяны Сергеенко отметилась на прогулке с женихом

Наталья Водянова уже девять лет живет с Антуаном Арно — французским бизнесменом, сыном одного из самых богатых людей в мире, Бернарда Арно. Модель подарила избраннику сыновей Максима и Романа. От прошлых отношений у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Возлюбленный относится к детям модели, как к своим. А год назад он сделал ей предложение руки и сердца. В 2020 году они планировали сыграть пышную свадьбу в Париже, но торжество пришлось перенести из-за пандемии.

Однако Водянова не унывает. Этим летом она устроила путешествие по Франции себе и родным. Вместе с женихом девушка обошла малоизведанные тропы, каталась на яхте и загорала в купальнике. Вместе с ними изучала новые места и дочка модели — Нева. А на днях семья вернулась домой, но сидеть в четырех стенах Наталья не намерена. После шопинга с наследницей она отправилась на свидание с Арно. Они погуляли и покатались на автомобиле.

Девушка запечатлела себя с возлюбленным. Она предстала в белоснежной рубашке оверсайз. Водянова не забыла про маску. Она выбрала тканевую маску в цветочек от Ульяны Сергеенко. А вот ее жених предстал в синей футболке и обычной медицинской маске. Их образы дополняли солнцезащитные очки. Поклонники восхитились парой. Многие считают Наталью Золушкой из Нижнего Новгорода, которая не только построила карьеру, но и нашла своего принца.