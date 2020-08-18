«Как оборванка»: Алла Пугачева в воздушной блузке и рваных джинсах станцевала с дочкой

Образ Примадонны, которая оделась подстать наследнице, подвергли критике. Молодежный стиль оценили далеко не все ее фанаты.

Алла Пугачева не перестает радовать поклонников. 71-летняя певица следит за фигурой и старается хорошо выглядеть ради своих младших детей — двойняшек Лизы и Гарри. Этим летом семья отказалась от поездки на море. Примадонна принимает гостей в своем замке. На днях у нее побывали Валентин Юдашкин с женой и Ида Достман. А также артистка любит выходить на прогулки с наследниками. Накануне сын показал ей, как запускает самолетик.

А поклонники вспомнили, как два года назад Максим Галкин с детьми и женой отдыхали в теплых краях. Тогда Алла Борисовна даже посетила праздник друзей. В одном из фан-аккаунтов появилось видео, которым раньше делился юморист. На кадрах артистка предстала в рваных джинсах скинни и легкой белой блузке с кружевом. Наряд с акцентом на стройных ногах подчеркнул стройность звезды и скрыл недостатки ее фигуры.

Алла Борисовна танцевала и кружила одной рукой свою дочку. Лиза была облачена в белое платье с рукавами и юбкой из фатина. На плече девочки была сумка в тон. А на заднем фоне Кристина Орбакайте в голубом платье и газовой кофте пританцовывала, держа за руку дочку Клавдию, облаченную в золоте платье.

«Что было, то и надела, что налезло, в том и пошла», — сказала Пугачева перед выходом в свет. «Мам, белое, воздушное», — подсказал ей Лиза. «А, да, да. Я как моя дочурочка младшая — беленькая и воздушная», — пояснила Примадонна.

А вот поклонники разделились на два лагеря. Одним образ певицы понравился, а другие посчитали его слишком молодежным. Лиза же в легком платье очаровала фанатов. «Мама просто супер!! Семья в хорошем смысле!», «Какие милые!!! Какие молодцы, мама и доча», «Тетя младше племянницы — во как получилось», «Она одета стильно… молодец Алла», «Слов нет! Восхитительно!», «Прикид совсем не к лицу, как оборванка», «Наряд не по возрасту», — прокомментировали пост подписчики.