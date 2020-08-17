«Главное, чтобы не вульгарно»: Бородина в костюме в пижамном стиле вышла на прогулку в Ялте

Телеведущая рассказала, как к ее модным нарядам относится ее возлюбленный, и каких принципов она придерживается, когда собирает образ.

Ксения Бородина не скрывает, что любит шопинг. Телеведущая с удовольствием тратит деньги на новые вещи. Недавно она приобрела несколько пар трендовых босоножек с квадратным мысом, а когда в Москве похолодало, то девушка сразу приобрела теплый джемпер. На днях звезда приехала в Ялту со своей семьей. Она решила отдохнуть на отечественном курорте. Даже за пределами мегаполиса девушка старается выглядеть стильно, но ее образы не всегда оценивает по достоинству ее муж Курбан Омаров.

На новом фото Ксения предстала в светлом костюме в пижамном стиле в тонкую полоску. Наряд оверсайз она дополнила шлепками Dior. В таком стильном образе телеведущая прогулялась по набережной. Девушка также была с нюдовым макияжем и солнцезащитных очках. Бородина призналась, что этот образ не впечатлил ее супруга. Однако она давно выработала способ, как составлять образ, чтобы нравиться мужчинам.

«Для мужа я в пижаме вышла на улицу», — призналась звезда.

По ее словам, майка, голубые джинсы и кеды — простой, но стильный лук глазами мужчины. А вот мини-юбки и блузки с глубоким декольте могут напугать мужчин и оттолкнуть.

«В женщине должна быть загадка — это, пожалуй, главный принцип, по которому стоит составлять образы, чтобы нравиться мужчинам. Откровенное мини в паре с глубоким декольте не вызовет нужной реакции, а, напротив, оттолкнет, указывая на доступность. Нужно применить не такие явные, но действенные приемы. Это я говорю везде и всегда, главное, чтобы не вульгарно и поменьше ослеплять стразиками», — отметила телеведущая.

Для сравнения позже она надела стильную футболку с подплечниками и мини-шорты зеленого цвета, показав ноги. Поклонники восхитились вкусом Ксении. Многие считают, что она ловко подчеркивает свою женственность. «Вот есть костюмы в подобном стиле, так все равно намек на костюм, а у вас, Ксения, простите, реально пижама!», «Как по мне, так это пижама, причем на 3 размера больше положенного», «Наряд шикарный, вы такая обаятельная в нем», — прокомментировали пост подписчики.