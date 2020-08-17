«Смело и модно»: Гагарина в платье макси с акцентом на декольте подчеркнула хрупкую фигуру

Полина Гагарина проводит летние дни в Турции. Певица решила развеяться в компании друзей после карантина и развода с мужем Дмитрием Исхаковым. Она привезла на курорт свою дочку Мию. Девушка купается и загорает с ней в море. А вот вечерами она гуляет с подругой или Николаем Цискаридзе, который тоже отдыхает в Бодруме. Артистка то и дело хвастается фигурой в купальнике, но с собой она также привезла немало нарядов.

Для вечернего променада по побережью Полина облачилась в эффектное платье макси в клетку с рукафами-фонариками и бантом в области декольте. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Певица дополнила образ солнцезащитными очками, цепочкой, а также сандалиями. Воздушный образ восхитил поклонников артистки. «Как красиво!», «Какое платье», «Нельзя же быть такой красивой», «Божественная», «Само очарование», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее пляжный образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Великолепный закат и именно такое же по стилистическому сочетанию образ Полины. Абсолютно нетипичный, романтичный, вкуснейший и в то же время нежнейший в своей подаче лук показывает певица. Клетка является трендовым принтом этого сезона. Здесь она присутствует в сероватом цвете и очень гармонирует с цветотипом девушки. Я бы хотела более пристальное внимание на крой наряда. А-образный силуэт сарафана заканчивается воланом, который дублируется плечиками-фонариками — очень кокетливыми. Также доминирующим акцентом является бант в районе декольте. С этим элементом можно поиграть, не только завязав в бант, но и просто сделав узел. Воздушность этому образу придают рукава-фонарики и нестандартная в плане кроя зона декольте за счет такой придумки дизайнера», — высказалась эксперт.

«Естественным образом вписались сандалии, которые присутствуют в гардеробе каждой девушки. Полина очень нежная и романтическая. Большая часть ее не сценических нарядов у нее именно этой направленности, а для сцены она выбирает более сексапильные и дерзкие наряды. Вне сцены мы видим ее женственность, элегантность и изящность. Это она подчеркивает в своих нарядах», — добавила Ольга.

«В этом луке также задействована аксессуарная группа. Многослойные цепочки, которые актуальны в этом сезоне. Серьги-кольца с объемами смотрятся смело и модно. Это доказывает, что при сборке лука нужно быть смелее и играть с вещами. Помимо этого на ее запястье мы видим браслет — красную нить! Как же без нее этим летом», — отметила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.