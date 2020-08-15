Царица пляжа: дизайнер Аника Керимова рассказала о самых трендовых купальниках лета 2020

Август - самый разгар отпусков. Эксперт в области моды раскрыла секрет - какой фасон и цвет бикини в тренде, и как составить модный пляжный лук.

Пока одни только вернулись к работе после карантина, другие уже успели запланировать отпуск. Первая половина лета пролетела так быстро, что август и сентябрь стали само горячей порой для поездок на море. Светлана Лобода успела отдохнуть в Греции, как и Филипп Киркоров, а Лера Кудрявцева после Адлера продолжила отдых в Турции. О том, как стать царицей пляжа в 2020 году поведала известный дизайнер Аника Керимова.

Как оказалось, в этом году на пляже можно буквально блистать, поэтому стоит обратить внимание на бикини с камнями Swarovski.

«В тренде — не только слитные и раздельные, но и ассиметричные пляжные костюмы. Обратите внимание на принты. Хищный и животный принт на купальниках очень актуален нынешним летом. Еще один тренд сезона — купальники с камнями Swarovski. Они пользуются огромным спросом среди модниц по всему миру», — отметила эксперт.

Она предупредила, что блестящие купальники, которые расшивают вручную, и стоят недешево, но порой себя стоит побаловать. На пляже также не стоит забывать о модных нарядах. Любой купальник можно дополнить парео или туникой.

«Упор в пляжной моде нынешнего сезона сделан на яркие цвета. Особенно актуальны красные, желтые, салатовые и оранжевые оттенки», — предупредила Аника.

Также она добавила, что шифон, кружева и гипюр особенно актуальны в пляжной моде. Мировые дизайнеры хотят, чтобы девушки боролись с комплексами и показывали себя во всей красе. Поэтому можно сделать ставку на женственность и романтику в образе. На курорте можно носить легкие блузки, юбки, платья из прозрачных материалов, но при этом с карманами из плотной ткани, вышивкой в пикантных местах, что придаст луку загадочности.

А если хочется выделиться, то дизайнер рекомендует обратить внимание на комбинезоны. Они актуальны во время летнего отдыха, для выхода в свет или прогулки.

«Главное — выбрать правильную посадку, которая удачно подчеркнет все достоинства фигуры. На море лучше брать комбинезоны ярких расцветок. Как я уже говорила выше, отдых на море — это возможность отвлечься от проблем и настроиться на позитивную волну», — отметила Керимова.

Также можно смело носить сарафаны с цветочным принтом. Наряды в клетку, горох, с полосками — сделают образ не только эффектным, но и стильным.