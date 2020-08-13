Невестка Орбакайте в трендовых велосипедках и приталенном жакете отметилась в центре Москвы

Никита Пресняков родился в звездной семье. Его мама — Кристина Орбакайте, папа — Владимир Пресняков, а бабушка — Алла Пугачева. Внук Примадонны долгое время жил в Нью-Йорке, но несколько лет назад вернулся и женился на модели Алене Красновой. Теперь влюбленные живут в столичной квартире, которую им подарила Алла Борисовна, а карантин они переждали на бывшей даче именитой певицы у реки Истра.

Недавно, отметив третью годовщину со дня свадьбы, влюбленные решили провести время раздельно. Алена уехала в отпуск с сестрой и маленьким племянником. Она впервые отдохнула в Сочи. Девушка купалась, загорала и устраивала съемки на фоне красивых пейзажей. А на днях невестка Орбакайте вернулась в столицу. Первым делом она отправилась в салон красоты, где обновила маникюр. А потом поспешила на фотосессию.

Краснова работает моделью, поэтому хорошо разбирается в трендах. К тому же она недавно устраивала распродажу, чтобы освободить гардероб для новых луков. На этот раз она облачилась в стильные велосипедки, которые сочетала с жакетом оверсайз и массивными сапогами. С помощью пояса жена Никиты сделала акцент на талии. Невестка Орбакайте продефилировала в центре Москвы, показав сумочку Prada. Монохромный образ в черном цвете подчеркнул ее загорелую кожу.