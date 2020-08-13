«Модный и уютный»: Оксана Федорова вслед за Бородиной дополнила брюки-дудочки кардиганом

Оксана Федорова 18 лет назад победила в конкурсе «Мисс Вселенная», но потом ее лишили титула. Однако для поклонников девушка остается первой красавицей до сих пор. Она открыла в себе много талантов. Оксана является моделью, певицей и телеведущей. Ко всему прочему, она мама двоих детей. В свои 42 года звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Также она умело подчеркивает свою красоту женственными образами.

На отдыхе в Сочи Оксана то и дело представала в легких шифоновых платьях. Также носила девушка джинсы и белоснежные костюмы. Однако в августе она вернулась в Москву, которая встретила ее прохладной погодой. Телеведущая решила обновить гардероб к осени. На новых фото она похвасталась вязаным кардиганом небесного цвета с рисунком и перьями. Он гармонировал с кожаными брюками-дудочками и шелковой блузкой. Федорова дополнила образ остроносыми туфлями и шляпой.

«Погода не радует, зато радует прекрасный, модный и уютный кардиган», — написала модель.

Поклонники восхитились ее стильным монохромным луком. «Вам очень идет», «Вам очень идет», «Как вам идет шляпка, аристократично», «Уютный образ», — прокомментировали пост подписчики. К слову, ранее Ксения Бородина тоже поспешила купить кардиган. Она предпочла менее плотную ткань, но тоже с рисунком.