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Что-то с чем-то: анонсирована новая коллекция нижнего белья от Ким Кардашян

Жена Канье Уэста показала летние комплекты с серьезным опозданием.

Что-то с чем-то: анонсирована новая коллекция нижнего белья от Ким Кардашян
Ким Кардашян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашян наконец-то анонсировала новую коллекцию нижнего белья своего бренда Skims. Поклонники уже заволновались, ведь событие значительно затягивалось. Возможно, оно связано с тем, что Ким переживала нелучшие времена с мужем Канье Уэстом.

В новой коллекции представлены базовые модели нижнего белья в пяти оттенках. Все они выполнены из ткани в мелкую сетку.

Недавно стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст уже больше года не живут вместе. Она примерно раз в месяц навещает кандидата в президенты США, который живет в своем поместье. Пара со своими детьми весело проводит время и Ким снова уезжает в Лос-Анджелес.

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