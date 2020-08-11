Что-то с чем-то: анонсирована новая коллекция нижнего белья от Ким Кардашян

Ким Кардашян наконец-то анонсировала новую коллекцию нижнего белья своего бренда Skims. Поклонники уже заволновались, ведь событие значительно затягивалось. Возможно, оно связано с тем, что Ким переживала нелучшие времена с мужем Канье Уэстом.

В новой коллекции представлены базовые модели нижнего белья в пяти оттенках. Все они выполнены из ткани в мелкую сетку.

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Недавно стало известно, что Ким Кардашян и Канье Уэст уже больше года не живут вместе. Она примерно раз в месяц навещает кандидата в президенты США, который живет в своем поместье. Пара со своими детьми весело проводит время и Ким снова уезжает в Лос-Анджелес.