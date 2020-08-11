«Проблемы идут лесом»: Пелагея в силуэтном платье с открытыми плечами позировала на крымском побережье

Пелагея является одной из самых известных исполнительниц русских народных песен и романсов. Не раз она становилась наставницей на шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+». Сейчас 34-летняя артистка переживает развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Супруги не живут вместе с прошлого года. Однако певица не унывает. Она пережила карантин вместе с дочкой Таисией, которой уже три года. Более того, девушка сменила имидж. Теперь она носит волосы по плечи и челку.

По мнению фанатов, развод пошел звезде на пользу. Они отмечают, что Пелагея похорошела. После отмены самоизоляции артистка успела выступить на Красной площади на концерте «Мы вместе». А большую часть времени она по-прежнему проводит с наследницей. На днях также выяснилось, что певица уехала в отпуск. В этом году последние дни лета она решила провести в Крыму. В ее аккаунте Instagram появились снимки с побережья Черного моря.

На кадрах, которые сделала фотограф отеля Mriya Resorts & SPA Яна Зверева, Пелагея позирует в черном платье в пол из легкой ткани, напоминающей шифон. Наряд с акцентом на талии и открытыми плечами подчеркнул стройную фигуру певицы. Девушке также сделали макияж с акцентом на губы и уложили волосы в небрежный пучок, завершив вечерний look.

«Мотиватор Поля: пусть все проблемы идут лесом. А она — в Крым, в составе жюри Высшей лиги КВН», — гласит подпись в соцсети.

По всей видимости, девушка приехала на курорт не только отдыхать, но и принять участие в съемках КВН. Поклонники восхитились красотой артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Настоящая русская красота! Чудесное достояние России!», «Полечка, вы очень красивая», «Вау, какая красавица», «Красотка! Фигурка, как статуэтка», «Такая красивая, элегантная и обаятельная», «Слов нет», — прокомментировали пост подписчики.