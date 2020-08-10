Равшана Куркова в мятном платье-рубашке с пышными рукавами отметилась на прогулке с собакой

Равшана Куркова является одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. Девушка в свои 39 лет обладает стройной фигурой и моложавым видом. Звезда сериала «А у нас во дворе…» не скрывает, что много работает над своей внешностью. По ее словам, большую роль сыграли гены, но даже ей после 30 лет пришлось пересмотреть питание и начать регулярно заниматься спортом. 33-летняя актриса также умело подчеркивает свою женственность лаконичными нарядами.

Куркова весь карантин соблюдала режим самоизоляции. Она скучала по работе. Девушку видели лишь на прогулках ее собакой. Актриса содержит дома мопса по кличке Тайсонс и кота, которого зовут Клаус. А накануне Равшана поделилась снимком, на котором гуляла с дворняжкой. Она предстала в легком льняном платье на пуговицах свободного кроя с пышными рукавами. Лишь пояс сделал акцент на талии у мятного наряда. Артистка была без макияжа и с распущенными волосами. Свой образ она дополнила кроссовками.

Девушка сообщила, что собака рядом с ней из приюта и ищет новый дом. Она решила помочь животному обрести новых хозяев.

«Знакомьтесь, рядом со мной, например, чудесная Поля. Раньше у нее была семья, но потом она оказалась на улице. Поля удивительная, ласковая, спокойная, дружелюбная, открытая, добрая собака, любит целоваться», — рассказала звезда.

Поклонники восхитились не только добротой, но и природной красотой актрисы. «Обожаю, это платье-рубашка», — ответила Куркова одной из подписчиц, которая восхитились ее нарядом. «На фотке вроде как девчонка 14 лет», «Какая же вы красавица!!! Глаз невозможно отвести!!!», «Ой, что это за девочка с собакой?!?! Вы такая красивая и милая», «Платье красивое! А вы такая хрупкая в нем», «Красавица с большой душой», — прокомментировали пост подписчики.