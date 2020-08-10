«А раньше под бинтами прятала?»: Бузова в лифе удивила фанатов, блеснув роскошным бюстом

34-летняя Ольга Бузова проводит каникулы на побережье Черного моря. Даже в отпуске ведущая проекта «Дом-2» не перестает радовать поклонников свежими отчетными снимками. Instagram светской львицы в буквальном смысле переполнен ее провокационными кадрами, на которых возлюбленная блогера Давида Манукяна позировала в мини-бикини. В микроблоге поющая телеведущая опубликовала и портретное фото, блеснув эффектным декольте. Поклонники поп-дивы были удивлены такой метаморфозе.

Многие обратили внимание на то, что бюст Ольги стал пышнее. Нашлись и те, кто задался вопросом: как Бузовой удавалось прятать такое богатство? Сама певица уверяла фанатов, что никогда не комплексовала из-за маленькой груди, считая, что внушительные формы смотрелись бы странно, учитывая тот факт, что она обладает стройной, точеной фигурой и талией, которую можно обхватить двумя мужскими руками.