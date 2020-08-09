Леди в шелках: Алсу предстала в двух разных образах, примерив свободные шорты и брюки-палаццо

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова тщательно следит за своим гардеробом. Летнюю коллекцию одежды 37-летняя Алсу пополнила обновками. Так, на снимках в Instagram поп-дива предстала в двух разных образах, примерив, шелковый монохромный костюм, состоящий из блузы и шорт стиля оверсайз свободного кроя. А на втором фото артистка позировала в трендовых брюках-палаццо, сделав акцент на длину ног. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что поп-исполнительница знает толк в элегантности и изысканности и не позволяет себе допускать досадных ошибок там, где речь заходит о стиле. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнила, что возлюбленная Яна Абрамова всегда придерживается главного правила — между телом и одеждой должно быть расстояние.

Таким образом, певица отдает предпочтение нарядам стиля оверсайз, пренебрегая облегающими платьями и вульгарными луками, пояснил искусствовед. Ко всему прочему, Алсу делает ставку на монохромные оттенки, которые смягчают ее яркую внешность.

В одном из своих интервью певица призналась, что ее дочери — тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла совершенно не привязаны к брендам. Артистка подметила, что не стала бы делать наследницам дорогие подарки в виде украшений, бриллиантов, роскошных мехов или дизайнерских сумок. Поп-дива заверила, что ее дочери для этого еще слишком малы.

Для Сафины и Микеллы важна учеба, занятия музыкой, их семья. Но никак не наряды и бьюти-лайфхаки по ухода за собой, уточнила певица.