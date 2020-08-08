Невестка Орбакайте в мини-шортах и топе с открытыми плечами повеселилась в Сочи

Как известно, у Кристины Орбакайте большая семья. Сейчас она отдыхает с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в США. Как известно, у певицы есть дом в Майами. Ее средний сын Деми от второго мужа живет в Москве, как и его брат Никита Пресняков, рожденный в браке звезды с Владимиром Пресняковым. Молодой человек стал музыкантом, но поп-музыку не любит. Уже три года он живет в браке с девушкой по имени Алена Краснова.

Недавно пара отметила годовщину со дня свадьбы. Влюбленные любят выходить в свет, поэтому отметили радостное событие в ресторане. А так как весь карантин они провели вместе, на этот раз Алена уехала в отпуск без мужа. Пара часто так делает, чтобы подогреть отношения. Модель отправилась в Сочи с сестрой и маленьким племянником. Она решила впервые отдохнуть на отечественном курорте.

Первые дни Краснова загорала на пляже. Она смогла приобрести бронзовый загар. Потом девушка стала устраивать прогулки, фотосессии и просто отдыхать на природе. А после купания в горных водах, невестка Орбакайте провела время в парке аттракционов. Алена облачилась в джинсовые мини-шорты и белый топ с открытыми плечами на резинке. Сандали дополнили ее молодежный образ. Наряд подчеркнул точеную фигуру девушки.

Жена Никиты повеселилась в теплой компании. Она, конечно, покаталась на аттракционах и поела местную еду. Поклонники одарили девушку комплиментами.